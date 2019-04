ViViBanca entra nel mercato tedesco. Siglata partnership con Raisin, il primo marketplace paneuropeo per i prodotti di risparmio

ViViBanca, banca specializzata nel credito alle famiglie e nella raccolta retail, entra sul mercato tedesco attraverso la partnership con Raisin GmbH, la principale piattaforma finanziaria paneuropea per i prodotti di risparmio e di investimento.

Attraverso tale accordo, ViViBanca metterà a disposizione dei risparmiatori retail tedeschi il proprio conto deposito ad alto rendimento con vincoli di deposito sino a 60 mesi e avrà accesso ad un mercato del valore di oltre 2,5 trilioni di euro. Decine di migliaia di risparmiatori tedeschi e di altri paesi esteri hanno già investito in banche italiane grazie a Raisin, fornendo loro una importante iniezione di liquidità retail e diversificazione della raccolta finalizzata a mitigare la volatilità dei tassi.

“Si tratta di un’importante opportunità che ci consente di raggiungere una nuova base di risparmiatori in Germania, con l’obiettivo di diversificare ulteriormente le fonti della nostra raccolta – ha dichiarato Germano Turinetto, amministratore delegato di ViViBanca -. L’accordo con Raisin ci permetterà di raggiungere i nostri obiettivi di crescita che nel 2019 prevedono di toccare i 230 milioni di Euro di raccolta diretta, di cui 160 milioni di Euro generati attraverso il canale on-line. Contestualmente la partnership con Raisin consentirà di innalzare ulteriormente la digitalizzazione della nostra banca grazie alla fruizione di una piattaforma FinTech in forte crescita come quella messa a disposizione da Raisin”.