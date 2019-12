ViViBanca: rating Aa3, A e AA a cartolarizzazione portafoglio prestiti contro cessione del quinto

Moody’s, Dbrs e Scope Ratings hanno assegnato i nuovi rating alla cartolarizzazione Eridano II, del portafoglio di prestiti contro cessione del quinto di ViViBanca, composti dai prodotti di cessione del quinto dello stipendio, cessione del quinto della pensione e delegazioni di pagamento. Ad annunciarlo è stato l’istituto di credito, che ha precisato: “Moody’s ha assegnato il rating Aa3 Dbrs ha assegnato il rating A e Scope Ratings ha assegnato il rating AA ai titoli Senior”.

“Rispetto ai rating attribuiti alla stessa cartolarizzazione nel 2017, il portafoglio ha registrato un miglioramento generale, ottenendo in aggiunta il rating “A” da parte di Dbrs e un rating investment grade da parte di Moody’s e Scope sulla classe Mezzanine – si legge in una nota -. Rispetto all’operazione del 2017, infatti, è stata introdotta la Nota Mezzanine (7%) con conseguente riduzione della quota di Nota Junior, che scende dal 13% al 6%”.

La banca ha aggiunto che la cartolarizzazione è ancora in fase di ramp-up (il cui termine è previsto a maggio 2020, salvo raggiungimento anticipato dell’ammontare massimo del portafoglio pari a 420 milioni di euro) e presenta ad oggi un portafoglio corrente pari a circa 290 milioni di euro. Alla fine del periodo di ramp-up si ipotizza di ristrutturare la cartolarizzazione al fine di ottimizzare la capital structure, in ottica di un potenziale collocamento sul mercato dei capitali.

ViViBanca ha strutturato l’operazione perfezionando la stessa tramite la società veicolo Eridano II Spv s.r.l., gestita da Securitisation Services s.p.a., facente parte del Gruppo Banca Finint, in qualità di calculation agent, corporate service e representative of the noteholders, con Sociéte Générale in qualità di arranger, Sg Capital Market Finance e Banca Imi in qualità di sottoscrittore senior e con lo studio legale Allen & Overy in qualità di arranger’s counsel.