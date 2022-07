Vivid lancia Pride Card e campagna di donazione Pride

Per celebrare gli ultimi due giorni del Milano Pride, la piattaforma finanziaria mobile Vivid ha presentato oggi la Vivid Pride Card. La carta arcobaleno a sei colori, in collaborazione con Visa, che consente ai clienti Vivid di celebrare la comunità Lgbt*iq anche al di là del Pride month. Inoltre, per le prime 20.000 carte emesse a luglio, Vivid donerà 1 euro per ogni carta alla Fondazione Prout at work, che si batte per una sfera pubblica LGBT*IQ visibile e vissuta sul posto di lavoro.

“Oltre alla donazione di 1 euro per ogni carta emessa, Vivid incoraggia tutti i suoi clienti ad effettuare una donazione alla Prout at work Foundation. A questo scopo, l’organizzazione no-profit è stata aggiunta alla funzione ‘Vivid Donate”’. In questo modo, i clienti possono dare il proprio contributo in pochi passi”, spiega un comunicato stampa.

“Con la Vivid Pride Card vogliamo dare maggiore visibilità alla comunità Lgbt*iq: nei ristoranti, al supermercato e ovunque i clienti utilizzino le nostre carte. Grazie alla campagna di donazione e con l’aiuto dei nostri clienti, vogliamo sostenere progetti inclusivi sul posto di lavoro, perché nell’ambiente lavorativo la comunità Lgbt*iq non ha ancora una chiara visibilità – afferma Dmitrii Zhamanakov, head of product – daily bankin di Vivid Money -. Anche noi di Vivid abbiamo appena iniziato. Si comincia con un linguaggio inclusivo nell’app o con le pride card disponibili tutto l’anno, ma si va ben oltre. Come team, vogliamo essere più forti e più diversificati in futuro, non solo all’esterno verso i nostri clienti, ma soprattutto all’interno”.

La carta Visa Vivid Pride è disponibile per tutti i clienti nell’app Vivid (versione 2.17). Come la carta personalizzabile in plastica riciclata e la carta in metallo, la Vivid Pride Card costa 9,90 euro più le spese di spedizione (standard 9,90 euro e express 24,90 euro). La prima tessera rimane sempre gratuita. I clienti Vivid possono utilizzare fino a 3 carte fisiche in parallelo.