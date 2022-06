Vivid Money: da Oam via libera a registrazione come vasp in Italia

Vivid Money ha ricevuto l’approvazione dall’Organismo agenti e mediatori (Oam) per registrarsi come virtual asset services provider (vasp) in Italia. Grazie alla registrazione presso le autorità nazionali, la fintech berlinese raddoppia l’offerta legalmente conforme e sicura del servizio lanciato all’inizio dell’anno crypto 2.0, con oltre 150 criptovalute quotate.

“Costruire ed offrire prodotti Cripto sicuri e protetti per i nostri clienti in Italia e in tutta Europa richiede necessariamente una stretta collaborazione con i regolatori e le autorità locali. Per l’intero Gruppo Vivid, la conformità normativa in tutti i mercati locali è sempre stata una priorità fondamentale – afferma Evgeniya Ignatenko, business lead crypto di Vivid -. “Crediamo davvero che le criptovalute abbiano il potenziale per generare un grande impatto sul settore finanziario per come lo conosciamo oggi. La registrazione presso l’Oam in Italia segna una pietra miliare della nostra giovane storia. Abbiamo intenzione di collaborare con le autorità italiane in modo trasparente e chiaro poiché solo in questo modo potremo progredire nella nostra missione di diventare la piattaforma crypto integrata numero uno in Italia“.

Vivid Money è approdata nel mercato italiano nell’aprile 2021. La fintech berlinese offre un’applicazione mobile, con la quale gestire le finanze personali. Oltre alle normali operazioni bancarie, i clienti possono investire in oltre 3.000 azioni, Etf e negoziare metalli preziosi. Nel marzo 2022 Vivid ha lanciato in Italia la sua nuova offerta di criptovalute, consentendo l’accesso diretto a oltre 150 criptovalute.