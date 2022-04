Vivid Money nomina Francesco Marotta head of crypto compliance

La fintech tedesca Vivid Money ha nominato Francesco Marotta head of crypto compiance, figura di riferimento per un settore altamente innovativo e in via di regolamentazione come quello delle criptovalute.

Grazie alla sua lunga e preziosa esperienza legale nel campo nel settore dei servizi bancari e finanziari, Francesco Marotta si occuperà di assistere al mantenimento della conformità complessiva dell’azienda nel campo delle criptovalute, monitorando e formalizzando i requisisti e gli obblighi prescritti dalle autorità competenti e andando quindi a curare lo sviluppo e la gestione dei processi e delle politiche di compliance italiani. Inoltre, il suo solido expertise in materia crypto, gli permetterà di focalizzarsi su attività volte a intercettare le potenziali opportunità e i rischi correlati per quanto riguarda il mercato italiano ed europeo delle criptovalute.

Francesco Marotta si è laureato in giurisprudenza nel 2011 e ha conseguito un master in accounting auditing & control presso l’Università Bocconi di Milano. È stato ammesso all’ordine degli avvocati italiani nel 2017 ed in seguito ha ottenuto la qualifica di specialista certificato in materia di anti- riciclaggio. Da questo periodo in poi ha accumulato un’esperienza decennale nel settore dei servizi bancari e finanziari presso diversi studi legali che lo hanno portato ad occuparsi specialmente di questioni legali in materia di regolamentazione e di Aml/Cft. In seguito ha lavorato come legal counsel in una società fintech a Berlino, come head of legal and Aml compliance in un istituto finanziario di Malta.

“Ritengo che in questi anni la blockchain abbia ampiamente dimostrato di essere una valida soluzione in moltissimi comparti aziendali per il futuro. Credo davvero che le criptovalute come sistemi di pagamento alternativi abbiano il potenziale per gettare le basi di una nuova era economica basata su un approccio democratico ed equo in Europa in generale e in particolare in Italia – ha dichiarato Marotta -. Al contempo, siamo oramai coscienti che tutte le innovazioni dirompenti comportano nuove sfide e rischi da affrontare: i clienti dovrebbero sempre essere pienamente consapevoli dell’alta volatilità delle criptovalute e sarà anche nostro compito incrementare politiche di responsabilizzazione e educazione della nostra community in melarito a questi nuovi strumenti finanziari”.