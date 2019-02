We Are Stars: il 27 febbraio torna l’appuntamento con il PrestitoSì Day

di

Conto alla rovescia per il Gruppo PrestitoSì, pronto a darsi appuntamento il 27 febbraio, presso il Royal Continental Hotel, nell’incantevole e suggestivo paesaggio offerto dal Golfo di Napoli, dove si terrà la convention annuale dal titolo “We Are Stars”.

Una giornata di festa per tutta la rete PrestitoSì Finance s.p.a..

Sul palco del PrestitoSì Day ci saranno tanti ospiti, oltre al management, tra cui Stefano Frasca, direttore lending CheBanca!; Sandro Strazza, vice direttore generale business e partecipazioni Ibl Banca; Fraccaroli, sales manager Bnl; Di Bartolomeo, large account director Compass; Mililli, amministratore delegato Confeserfidi; Furlotti, amministratore delegato Italcredi; Luca Mura, responsabile network agenti Sella Personal Credit; Marco Varotto, amministratore delegato Ifiver; Paolo Fiorentino, amministratore delegato Banca Progetto. Interverranno inoltre, le società del Gruppo H2B, quali AssicuraSì e RentalSì.

Non mancheranno momenti di intrattenimento e di spettacolo. A chiudere la serata cena di gala sulla splendida cornice del Golfo di Napoli.

“Il PrestitoSì Day – sottolinea il presidente Vincenzo Barba – è divenuto, nel corso degli anni, un appuntamento fisso per tutta la nostra rete e per i nostri partner. Il nostro obiettivo è di far trascorrere a tutti i partecipanti una giornata serena, che possa essere vissuta con gioia e, perché no, ricordata con nostalgia. Nel corso dell’evento verrà presentato il Gruppo PrestitoSì e le varie società che ne fanno parte, ma la giornata sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione sull’attuale fase che vive il settore del credito e sugli scenari previsti per il 2019 e per gli anni che seguiranno. Il nostro invito è rivolto a professionisti, agenti e mediatori interessati a conoscere da vicino il mondo PrestitoSì e le opportunità che il gruppo offre oggi. Verranno allestiti diversi desk che consentiranno, a chiunque ne faccia richiesta, di confrontarsi con un nostro responsabile commerciale, per valutare la possibilità di una futura collaborazione. Tanti i progetti che abbiano in mente e che presenteremo durante la convention. Ma non voglio anticipare altro. Vi aspettiamo il 27 sebbraio e vi saluto con il nostro motto, da sempre e per sempre: ‘Insieme si vince’”.

