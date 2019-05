We-Unit Group, ufficializzata l’acquisizione del ramo d’azienda di Mutui Prestiti e Servizi s.r.l.

We-Unit Group s.p.a. ha ufficializzato l’acquisizione del ramo d’azienda di Mutui Prestiti e Servizi s.r.l., società di mediazione creditizia presente sul mercato da oltre un decennio.

L’operazione effettuata ha come scopo principale quello di rafforzare la rete commerciale.

“Dopo il lancio del Portale AlleaRe, che ha visto ad oggi l’adesione di oltre 500 agenzie immobiliari, e successivamente all’accordo strategico con Casa.it, che sta generando migliaia di leads, il potenziamento della rete è il nostro obiettivo principale per l’anno in corso – dichiara Angelo Spiezia amministratore delegato di We-Unit -. L’integrazione di oltre 70 professionisti ci permette di presidiare in maniera ancor più capillare il territorio nazionale”.

Il rafforzamento della struttura è una delle priorità per l’azienda e la dimostrazione di ciò è anche la massiccia campagna di reclutamento lanciata nel mese di aprile, volta ad inserire ulteriori risorse senior e junior.

Nello stesso periodo è stato predisposto un imponente piano formativo destinato a group manager, team manager, consulenti del credito senior e neofiti. La rete commerciale potrà esprimere il massimo delle proprie potenzialità attraverso un tool di prodotti dedicati, quali mutui, prestiti, cessioni del quinto, finanziamenti al condominio e finanziamenti alle imprese derivanti da un ampio panel di convenzioni con i principali istituti di credito.

Di rilievo anche l’attività di brokeraggio assicurativo che sta assumendo dimensioni sempre più significative.

Con questa operazione We-Unit si colloca nelle primissime posizioni tra le società leader del mercato. L’azienda ha inoltre reso noto di avere allo studio ulteriori operazioni straordinarie.