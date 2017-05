Widiba, 16 nuovi ingressi nella rete da inizio anno

di

Salgono a 16 i consulenti finanziari che hanno scelto Widiba da inizio anno. La rete, guidata da Massimo Giacomelli, prima in Italia a operare con professionisti certificati tramite un ente terzo in conformità a uno standard di qualità Uni Iso nell’ambito del proprio servizio di consulenza globale, continua ad attrarre professionisti ad alto potenziale, di cui alcuni bancari.

Inaugura il mese di maggio l’ingresso di Fabrizio Gasparrini, che va a rafforzare la squadra di Gianni Tariciotti, area manager Lazio, Umbria e Abruzzo.

Gasparrini, 49 anni, nato a Teramo e laureato presso l’Università dell’Aquila, ha maturato oltre 20 anni di esperienza nel settore bancario con incarichi di responsabilità presso importanti realtà come Banca di Credito Cooperativo, Antonveneta e Mps, che lascia per approdare in Widiba con l’incarico di district manager sul territorio abruzzese per lo sviluppo delle province di Pescara e Teramo.

“La scelta del cambiamento – ha dichiarato Gasparrini – nasce dal desiderio di crescita e autonomia professionale nell’ambito della consulenza finanziaria, in una logica di evoluzione del ruolo in termini di servizio alla clientela”.

