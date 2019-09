Widiba, 5 nuovi ingressi nella rete dei consulenti finanziari

Cinque nuovi ingressi rafforzano la rete dei consulenti finanziari di Widiba.

Nicola Pezone, 46 anni, di Napoli, con 20 anni di esperienza nelle banche e nella consulenza, lascia Banca Popolare di Milano per entrare in Widiba e operare nella sede di Napoli, a cui fa capo l’area manager Fernando Valletta.

Giovanni Romeo, 54 anni, nato a Belpasso (CT), vanta una pluriennale esperienza presso importanti gruppi bancari, come Mps, Fineco e Banca Mediolanum, che lascia per approdare in Widiba e operare presso l’ufficio di Catania coordinato dall’area manager Maurizio Nicosia.

Marco Rizzo, 52 anni, di Treviso, ha maturato importanti esperienze in ambito finanziario presso primari intermediari in Italia, come Veneto Banca e Azimut Consulenza Sim. Rizzo si unisce alla squadra dell’area manager Giovanni Mazzeo per operare a Treviso e Venezia.

Alessandro Ippoliti, 65 anni, di Roma, ha maturato un’impostante esperienza nella consulenza finanziaria presso importanti realtà come Credito Italiano, Barclays e Mps. Ippoliti entra nella rete Widiba per operare nell’ufficio di Roma, guidato dall’area manager Gianni Tariciotti.

Arianna Mingolla, 26 anni, nata a Torino, ha maturato una precedente esperienza nel settore come Head Hunter per il reclutamento nell’Area Nord Ovest della rete di Widiba. Mingolla si unisce alla squadra di Torino, a cui fa capo l’area manager Paolo Campagnucci.

Continua ad aumentare l’interesse dei consulenti finanziari che decidono di scegliere Widiba, prima rete in Italia a operare con professionisti certificati tramite un ente terzo in conformità a uno standard di qualità UNI ISO nell’ambito del proprio servizio di consulenza globale.