Widiba, la banca diventa l’ecosistema finanziario personale del cliente

Widiba dopo solo cinque anni dalla sua nascita ridefinisce per prima il concetto di banca: passa da essere un sistema di transazioni per diventare l’ecosistema finanziario personale del cliente, fatto di connessioni e relazioni. Una banca senza confini, open e integrata a una serie di servizi creati dalle persone per le persone.

“Negli ultimi tempi ci siamo chiesti ‘Widiba è ancora solo una banca? – ha spiegato Marco Marazia, direttore generale di Widiba -. Ci sentiamo di aver completato il capitolo della digitalizzazione e siamo ora nella fase della reinvenzione digitale. Per essere first mover nel nuovo decennio, in cui la competizione sui servizi bancari e finanziari verrà da altre industrie, è strategico il presidio dell’ultimo miglio della relazione con il cliente ripensando al modello di banca, che sarà sempre meno fabbrica e sempre più ecosistema al servizio dei nuovi e vecchi bisogni dei consumatori”.

Widiba come sempre coniuga l’osservazione dei nuovi trend per introdurre un nuovo approccio in grado di rispondere alle esigenze di oggi degli individui: i comportamenti nella fruizione dei servizi anche non bancari, l’evoluzione della tecnologia che crea nuovi parametri di interazione, le opportunità del “mercato open” dato dalla Psd2 e il nuovo concetto di wealth management legato al benessere, sono i punti di partenza di questa nuova evoluzione. Un pensiero che diventa subito concreto grazie ai servizi che la banca presenta in anteprima sul mercato.

Instant credit

Una linea di credito per rateizzare le spese istantaneamente e ricevere sul conto l’accredito del pagamento appena fatto. Diverse le modalità di accesso: dalla notifica push “vuoi rateizzare” che compare sul cellulare del cliente dopo aver fatto un acquisto, alla possibilità in post experience al completamento di un pagamento all’interno dell’area privata, o direttamente dai movimenti di conto corrente selezionando la voce su cui si vuole applicare il credito real time.

Google Home

Lo studio di un’applicazione proprietaria per mettere a disposizione della customer base la possibilità diconsultare il conto e disporre operazioni attraverso la voce con lo smart speaker. Saldo, lista movimenti, ricarica cellulare sono le prime interazioni che saranno disponibili e che faranno di Widiba l’unica banca con cui interagire su tutti i device.

Prelievo al supermercato

Per tutti i clienti Widiba sarà possibile prelevare e versare contanti al supermercato in modo semplice e veloce grazie alla partnership con ViaCash e Grenke Bank. A partire dal prossimo autunno, direttamente dalla app, dopo aver scelto il punto vendita punto più vicino, tra quelli disponibili, il cliente decide se prelevare o versare; automaticamente viene generato un codice a barre valido per il completamento dell’operazione alla cassa.

Prime

Un nuovo concetto di benessere dell’individuo e della famiglia alla base del modello di advisory della consulenza globale pro per un approccio completo alla vita e alle esigenze delle persone. E per i più esigenti sarà presto disponibile Prime, l’offerta private per i clienti di Widiba. In questo modo immediatezza, ubiquità, integrazione e benessere diventano gli asset fondanti del nuovo modello-ecosistema che può soddisfare in maniera sempre più puntuale e ampia i bisogni dei consumatori e fornire alla rete dei consulenti finanziari un perimetro globale che amplifica le potenzialità della propria professione.