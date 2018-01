Widiba: il 26 gennaio, a Massafra, seminario sull’eredità

di

I patrimoni di famiglia rappresentano spesso l’unica certezza su cui le nuove generazioni possono contare per non rinunciare alle proprie ambizioni, in termini di formazione e professionali, e il passaggio generazionale di questi patrimoni necessita di un’adeguata pianificazione successoria. Se ne parlerà a Massafra (TA) venerdì 26 gennaio dalle ore 18.30 in un seminario aperto al pubblico organizzato da Banca Widiba presso la Sala Conferenze del Forum-Associazione Culturale: “Ereditando”.

L’incontro, che rientra in un programma di divulgazione di cultura finanziaria sviluppato con l’obiettivo di rispondere concretamente alla forte richiesta di informazione e orientamento dei cittadini in tema di tutela e pianificazione patrimoniale, sarà focalizzato non solo dalla parte di chi deve disporre, ma soprattutto dalla parte di chi il patrimonio lo deve ereditare.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Ass.P.e.c. e L.a.t.o.g.a., Associazioni che raggruppano rispettivamente i commercialisti e gli avvocati della provincia di Taranto, vedrà il coinvolgimento di un consulente finanziario, di un notaio e di un commercialista.

“Le esigenze del cliente incontrano soluzioni opportunamente condivise tra diverse figure professionali in grado di valutare differenti aspetti, tra loro talvolta anche conflittuali – ha aggiunto il relatore Domenico Santoro, dottore commercialista -. Solo con l’interazione tra più professionisti si possono risolvere questioni, spesso molto delicate, che impattano sulle vite dei singoli e delle imprese”.

“il tema della pianificazione successoria, sia familiare che aziendale, è certamente il primo dei tanti argomenti che meriterebbero la massima attenzione, non solo tra i clienti ma anche tra noi professionisti – ha aggiunto notaio Giada Mobilio -. Abbiamo il dovere morale di informare e sensibilizzare su temi che hanno una notevolissima valenza strategica dal punto di vista sociale”.

Il seminario, accreditato per la formazione obbligatoria annuale sia dall’Ordine dei commercialisti che dall’Ordine degli avvocati di Taranto, è gratuito previa prenotazione via mai all’indirizzo [email protected]

