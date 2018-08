Widiba, nel I semestre ricavi netti in crescita del 42%

di

Nel primo semestre dell’anno Widiba conferma l’andamento positivo dei primi tre mesi raggiungendo risultati oltre il breakeven e i target di Piano, grazie alla costante crescita di tutti gli indicatori di business e a un brand sempre più conosciuto a livello locale, nazionale e internazionale.

Il modello di business della banca, la cui sintesi è nel binomio relazione e tecnologia, continua a essere un fattore distintivo in grado di attrarre nuova clientela, fidelizzare la customer-base esistente e ingaggiare i consulenti nel perimetro dell’evoluzione dell’offerta.

I principali risultati del I semestre:

– +42% ricavi netti (vs H1 2017)

– Ebitda pari a 5,9 mio di Euro in crescita del 200% (vs H1 2017)

– Risultato Operativo lordo in utile pari a 1,1mio (+10mio vs H1 2017)

– Volumi intermediati 8,3 mld di Euro

– 320 mio di Euro di finanziamenti erogati

– CET1 pari al 32,82%

– 20 nuovi consulenti entrati nella Rete

– 300.000 follower, prima community bancaria

– 4,81 su 5 l’indice di soddisfazione dei clienti

– oltre 10 mln di righe di codice proprietario, 2.000 funzioni disponibili e un livello di servizio del 99,6%

Rilevante nel primo semestre è la progettualità a supporto dell’attività della Consulenza Finanziaria, l’unica certificata in Italia secondo la normativa UNI ISO 2222:2008 e UNI TS 11348:2010.

I sistemi esperti di consulenza a 360°, erogati tramite la piattaforma Wise, sono stati rafforzati con nuove funzionalità e attraverso l’utilizzo dei Personal Advisor restituiscono tempo e qualità alla relazione con i clienti. Gli upgrade, coerentemente con il dna di Widiba, sono nati proprio dall’ascolto della Rete e dalla condivisione con le strutture manageriali con l’obiettivo di creare sinergie e realizzare soluzioni in linea con i bisogni del mercato. Anche la nomina del nuovo Head Of Advisors, professionista della Rete Widiba, va nella direzione di valorizzare ulteriormente la consulenza finanziaria, al centro della strategia e del modello di servizio della banca.

Nel primo semestre 2018, inoltre, Banca Widiba ha proseguito il suo percorso di consolidamento dell’offerta commerciale con nuovi prodotti e servizi su tutti i comparti. I risultati sono indice di una value proposition sempre più attrattiva per la customer-base che oggi ha un rapporto “quotidiano” con la piattaforma, come testimoniano l’aumento del 56% degli accessi al sito e gli oltre 500.000 giudizi espressi dai clienti con un valore medio pari al 4,81/5.

La Banca ha consolidato anche il trend di crescita sul comparto Mutui e Prestiti superando i target pianificati: gli stock di finanziamenti erogati dal lancio dei prodotti sul mercato, hanno toccato quota 320 milioni di euro.

I risultati rappresentano una base solida per continuare, nella seconda metà dell’anno, ad ampliare la gamma di offerta che ad oggi è tra le più complete del mercato: nuovi servizi digitali, dagli investimenti ai pagamenti, dal credito alla protezione andranno ad arricchire entro il 2018 il catalogo prodotti, con soluzioni da first mover per confermare la leadership di innovazione nel settore.

