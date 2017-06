Widiba, nuovi ingressi nella rete

di

Altri 3 importanti ingressi nella rete dei consulenti finanziari di Widiba, che da inizio anno raggiunge 20 new entry.

Franco Quaretti, 59 anni, nato a Parma, dopo un’esperienza ventennale in banca nel 2000 intraprende la carriera di consulente finanziario presso Unicredit, dove in 9 anni consegue importanti riconoscimenti. Passato in Credem, viene premiato dalla Società come best performance in Italia, con un portafoglio di 50 milioni di euro.

In Widiba entra nella squadra di Giovanni Mazzeo, Area Manager Emilia Romagna e Marche, per operare sulle province di Parma e di Reggio Emilia.

“In Widiba ho trovato una realtà fortemente innovativa che ha dimostrato il coraggio di trovare nei cambiamenti in atto una forte opportunità di crescita, da una parte creando un modello di banca che nasce dall’ascolto dei clienti per rispondere il meglio possibile alle loro esigenze e dall’altra addirittura anticipando le linee guida della Mifid 2 con un modello di servizio certificato ed unico in Italia – ha dichiarato Quaretti -. Con Widiba il consulente dispone degli strumenti e le tecnologie più avanzate ed opera in assenza di conflitto di interesse, condizione indispensabile per erogare un reale servizio di consulenza che non si limita agli aspetti finanziari ma, partendo dall’analisi dei bisogni, spazia in tutti gli ambiti patrimoniali”.

Nel mese di giugno hanno fatto il loro ingresso in Widiba altri due professionisti ad alto potenziale:

Giovanni Floccari, 50 anni, di Reggio Calabria e laureato in Scienze bancarie e assicurative presso l’Università degli Studi di Perugia. Lascia SanPaolo Invest Gruppo Banca Fideuram Intesa Sanpaolo, dove ha ricoperto il ruolo di Private Banker con un portafoglio di 18 milioni di euro;

Alonso Alcaro, classe 1982, nato a Guardavalle (CZ) e laureato in Economia e Commercio presso l’Università della Calabria, lascia Banca Mediolanum, dove in 9 anni ha scalato la carriera diventando Global Family Banker con 12 milioni di euro di portafoglio.

Alcaro e Floccari opereranno rispettivamente nelle provincie di Catanzano e di Reggio Calabria, unendosi alla squadra di Francesco Candelieri e Vito Perri, rispettivamente area manager e district manager Calabria.

