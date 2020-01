Widiba, nuovo ingresso nella rete in Calabria

Un nuovo ingresso rafforza la rete di Widiba in Calabria. La squadra dell’area manager Fernando Valletta si arricchisce di un private banker di ampia esperienza, Francesco Valente, che opererà sulla piazza di Cosenza.

Valente, 50 anni, laureato in economia e commercio e iscritto all’albo dei consulenti finanziari, vanta 15 anni di esperienza nel settore bancario presso importanti realtà, come Bipop-Carire, Banca di Credito Cooperativo, Banca Mediolanum e Sanpaolo Invest, che lascia per entrare in Widiba.

“Il passaggio in Widiba – ha dichiarato Valente – è motivato dalla consapevolezza di aver trovato una squadra di colleghi disponibili che lavorano in un’azienda in crescita che non mette i consulenti in conflitto di interesse con i propri clienti, in quanto non commercializza prodotti di casa”.

“Con Francesco la squadra calabra si arricchisce di un valido supporto allo sviluppo di Widiba nel nord Calabria, al cui raggiungimento sono sicuro contribuirà in maniera significativa”, ha aggiunto Valletta.

Continua ad aumentare l’interesse dei consulenti finanziari ad alto profilo che decidono di scegliere Widiba, prima rete in Italia a operare con professionisti certificati tramite un ente terzo in conformità a uno standard di qualità UNI ISO nell’ambito del proprio servizio di consulenza globale.