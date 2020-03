Widiba, nuovo ingresso nella rete in Lombardia

Un nuovo ingresso rafforza la rete di Widiba in Lombardia. La squadra dell’area manager Roberto di Mario si arricchisce di un consulente finanziario di ampia esperienza, Marco Menicatti, che sarà operativo presso l’ufficio di Monza.

Menicatti, 56 anni, milanese, laureato in economia e commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e iscritto all’albo dei consulenti finanziari, vanta 20 anni di esperienza nel settore bancario presso importanti realtà, come Credem e IW Bank, che lascia per entrare in Widiba.

“In Widiba ho trovato un’azienda dinamica e proiettata nel futuro, pronta a soddisfare i bisogni in continua evoluzione dei miei clienti – ha dichiarato Marco Menicatti -. L’assenza di conflitti di interesse, che affianca una piattaforma informatica particolarmente efficiente, mi consentiranno di evolvere con decisione dalla mera consulenza finanziaria alla mia clientela alla consulenza patrimoniale, vera sfida per il futuro della professione”.

Continua ad aumentare l’interesse dei consulenti finanziari ad alto profilo che decidono di scegliere Widiba, prima rete in Italia a operare con professionisti certificati tramite un ente terzo in conformità a uno standard di qualità UNI ISO nell’ambito del proprio servizio di consulenza globale.