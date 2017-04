Widiba, nuovo ingresso rafforza la rete dei personal advisor in Puglia

di

Un altro importante ingresso per la rete di Widiba, guidata da Massimo Giacomelli, che va a rafforzare la squadra di Nicola Viscanti e Rocco Marra, rispettivamente area manager e district manager Puglia e Molise.

Andrea Avantaggiato, 61 anni, leccese e laureato in Scienze Politiche presso l’Università Cattolica di Milano, ha maturato oltre 30 anni di esperienza nel settore della consulenza finanziaria. Inizia l’attività in Prime Consult, a seguire in Finanza e Futuro (area manager), in Symphonia Sgr, San Paolo Invest e Allianz Bank, che lascia per approdare in Widiba.

“La scelta del cambiamento – ha dichiarato Avantaggiato – è stata la scelta della consulenza patrimoniale e della pianificazione finanzia ancora più di prima in assenza di conflitti di interesse, in piena autonomia e avendo sempre il soddisfacimento dei bisogni del cliente come obiettivo principale. In sintesi realtà giovane, modello multibrand ed entusiasmo delle persone mi hanno convinto ad accettare questa nuova sfida”.

Con questo nuovo ingresso salgono a 631 i consulenti finanziari che hanno scelto Widiba, professionisti ad alto potenziale, di cui alcuni bancari, distribuiti nelle 12 aree e provenienti principalmente da Azimut, Banca Generali, Banca Mediolanum, Fideuram e Fineco.

