Widiba, un nuovo ingresso rafforza la consulenza finanziaria in Sicilia

Un professionista di ampia esperienza entra nella rete dei consulenti finanziari di Widiba in Sicilia, guidata dall’area manager Maurizio Nicosia.

Donato Letterio, 60 anni di Messina, dopo 25 anni di esperienza nel mondo finanziario ed assicurativo dei quali gli ultimi 14 in Banca Nuova entra in Widiba per operare a Messina.

“Ho scelto Widiba – ha dichiara Donato – sia perché è un modello che risponde alle esigenze di semplicità innovazione e trasparenza che oggi cercano i clienti, sia perché ho trovato sul territorio una squadra di colleghi realmente affiatati con una formazione professionale di primo livello che senza alcun dubbio potrà supportarmi nella crescita. Trovo la certificazione Uni Iso 22222 di Widiba e dei suoi consulenti un elemento distintivo ed unico del mercato soprattutto in Sicilia”.

“Con l’ingresso di Letterio – ha aggiunto Nicosia – rafforziamo la squadra della Sicilia, terra di grandi opportunità inespresse per la consulenza e l’educazione finanziaria. Nei prossimi mesi continueremo a investire in risorse e uffici per completare il pieno sviluppo, come da piano 2018”.

