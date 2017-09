Widiba rafforza la rete di personal advisor nelle Marche

di

Un altro nuovo importante ingresso per la rete di Widiba, guidata da Massimo Giacomelli, che da inizio anno raggiunge quota 24 new entry.

Vincenzo Rossi, 53 anni, nato ad Ancona e laureato in giurisprudenza, vanta più di 20 anni di esperienza nella consulenza finanziaria presso importanti Società del settore, come Banca Nazionale dell’Agricoltura, Fideuram, ING Sviluppo Investimenti Sim e Fineco Bank, che lascia per entrare in Widiba.

Rossi va a rafforzare la squadra di Giovanni Mazzeo e Maurizio Pesaro, rispettivamente area manager e district manager Emilia Romagna e Marche, per operare sulla piazza di Ancona.

“Il motivo del cambiamento – ha dichiarato Rossi – è stata la scelta della consulenza patrimoniale e della pianificazione finanzia a 360 gradi, senza conflitti di interesse, che il mercato richiederà sempre di più. Credo infatti che Widiba rappresenti la realtà che meglio sposa il multibrand e il sistema di architettura aperta allineati alla MIifid II”.

Con questo nuovo ingresso Widiba rafforza la propria rete di professionisti ad alto potenziale, di cui alcuni bancari, distribuiti nelle 12 aree e provenienti principalmente da Azimut, Banca Generali, Banca Mediolanum, Fideuram e Fineco.

