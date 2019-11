Widiba presenta #Contaminiamoci, un percorso di eventi culturali aperti a tutti i cittadini

Widiba dà il via a iniziative cuturali aperte a tutti i cittadini.

Il 22 novembre a Lecce prenderà il via il progetto #Contaminiamoci, un percorso di eventi che trasformerà la sede di Piazza Giuseppe Mazzini 4 in un luogo d’arte aprendo gli spazi a tutti i linguaggi che compongono il panorama culturale contemporaneo.

L’idea, realizzata in collaborazione con San Giorgio Arte, nasce dalla volontà di ridefinire l’economia e la società attraverso la valorizzazione dei suoi beni culturali, con il fine di coniugare la passione di fare Banca con le altre passioni umane, per farle incontrare e poterle condividere.

“Da anni siamo impegnati in un progetto di education gratuita, ossia di diffusione e comunicazione di informazioni e conoscenze nel settore economico e finanziario – ha spiegato William De Rose, area manager di Widiba -. Abbiamo pensato di alternare momenti di educazione finanziaria a momenti in cui si condividono le passioni con l’obiettivo di rendere l’ufficio finanziario uno ‘spazio aperto’ disponibile per eventi e manifestazioni di varia natura e genere, sottraendolo così all’immagine cristallizzata di luogo deputato soltanto alle transazioni e alla gestione del risparmio”.

Il primo appuntamento sarà con una mostra d’arte che vedrà l’esposizione di una selezione di opere di Guttuso, Sassu, Mignieco e Fiume.

La mostra sarà aperta al pubblico a ingresso libero fino al 12 dicembre.