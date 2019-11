Widiba presenta “Prime” un’offerta di private banking riservata ai clienti di fascia alta

Un nuovo concetto di benessere dell’individuo e della famiglia alla base del nuovo modello di advisory della consulenza globale di Widiba per un approccio completo alla vita della persona: con Widiba Prime prende il via l’offerta di private banking riservata ai clienti di fascia alta.

Widiba Prime è una nuova concezione di wealth management che mira alla qualità della vita nella sua interezza, di cui l’aspetto finanziario è una delle componenti.

Un nuovo brand e una piattaforma online dedicata ed esclusiva prime.widiba.it proiettano i clienti Widiba nella dimensione del private banking.

Il nuovo modello-ecosistema di Widiba si propone di sostenere i patrimoni importanti attraverso un concetto di benessere della persona e del suo nucleo famigliare, attraverso un percorso di valorizzazione globale fondato su tre elementi: la consulenza olistica, in cui il consulente è un partner per raggiungere gli obiettivi di benessere; l’offerta private, che propone i prodotti e le soluzioni ideali per i bisogni più profondi; il mondo Prime, che offre benefit e servizi esclusivi di caring.

“Con Widiba Prime entriamo nel mondo del private banking e del wealth management con un’identità decisa e una proposition innovativa già nel dna di Widiba – ha dichiarato Marco Marazia, direttore generale della banca -. Il nostro modello di consulenza si riposiziona: andiamo verso un approccio completo, ci spostiamo dalla consulenza di prodotto e di portafoglio a una consulenza globale, basata sul benessere e sugli obiettivi di vita del cliente. In Prime saranno disponibili servizi tailor made e a valore aggiunto, il tutto con un’immagine nuova e con un posizionamento che parla ai clienti private. Averlo chiamato Widiba Prime vuole evocare sia il servizio esclusivo sia un servizio fast-track di priorità assoluta”.

L’offerta private punta a potenziare tutti i servizi già a disposizione della rete di consulenza finanziaria di Widiba per soddisfare le esigenze più complesse: polizze e gestioni patrimoniali su misura, servizi corporate per esigenze imprenditoriali, strumenti di pagamento dedicati e ancora convenzioni esclusive offerte da Widiba e la possibilità di essere assistiti 24/7 con una corsia preferenziale (servizio Fast Track) e a breve la carta Prime di Widiba. I clienti potranno inoltre fare richiesta ad American Express per la Carta Platino in metallo di Amex.

Widiba Prime dunque coniuga tutti gli elementi di innovazione e velocità già nel dna della banca a un’offerta di alta gamma, che mette al centro della proposition la nuova “cornice” di benessere del cliente.