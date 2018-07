Widiba rafforza la rete in Umbria

di

Un nuovo ingresso rafforza la rete di Widiba a Città di Castello (PG).

La squadra di Gianni Tariciotti e di Franco Piantoni, area maneger e district manager, si arricchisce di una nuova professionista: Virna Felicetti.

Felicetti, 47 anni, nata a San Giustino (PG) e laureata presso l’Università degli Studi di Siena, dopo 7 anni di esperienza nel settore bancario con incarichi impiegatizi sceglie di intraprendere la professione di consulente finanziario:

“Ho scelto Widiba perché credo rappresenti la realtà che meglio mi consenta di operare in libertà senza condizioni e conflitti di interesse – ha dichiarato Felicetti-. Il modello multibrand di architettura aperta totale mi permette di avere sempre il soddisfacimento dei bisogni del cliente come obiettivo principale. E questo lo posso realizzare anche attraverso l’utilizzo di Wise, la piattaforma di consulenza unica in Italia certificata da un ente terzo e già in linea con le nuove direttive della Mifid II”.

“L’ingresso di Virna si inserisce all’interno del progetto Wow-Women of Widiba, un percorso concreto di promozione della consulenza finanziaria al femminile che punta a offrire opportunità di business rispondendo a nuove esigenze di mercato – ha commentato Tariciotti -. Non si tratta di un’iniziativa sulle quote rosa ma di valorizzazione culturale del ruolo e delle qualità femminili, un asset importante nella consulenza finanziaria che necessita sempre di più di ascolto, empatia, cura e fiducia nell’ambito della relazione con i clienti, tutti aspetti che le donne mettono al centro del loro agire”.

Felicetti opererà sotto la supervisione del tutor Dante Buitoni e insieme rappresenteranno il passaggio di consegne e la continuità nell’assistenza alla clientela di alto standing.

Continua ad aumentare l’interesse dei consulenti finanziari che decidono di scegliere Widiba, prima rete in Italia a operare con professionisti e un servizio di consulenza “certificati” da un Ente terzo, in conformità a uno standard di qualità Uni Iso.

