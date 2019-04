Widiba, Roberto Sestilli nominato national recruiting manager della rete

top AD title (i titoli sono opzionali)

Widiba continua il suo percorso di valorizzazione della rete di consulenti finanziari e delle competenze dei suoi professionisti.

Dopo la nomina di Nicola Viscanti, la banca ha deciso di individuare all’interno della rete figure specializzate in diversi ambiti al fine di consentire sempre più uno sviluppo sinergico sul territorio e la crescita professionale dei personal advisor.

Con questo obiettivo Roberto Sestilli assume il ruolo di national recruiting manager e viene affidata a lui una delle linee strategiche per far crescere la rete di consulenti finanziari Widiba.

Sestilli, classe 1958, ex area manager Lazio e Sardegna operativo in Widiba da 20 anni in qualità di responsabile delle selezioni avrà l’obiettivo di ampliare la rete in tutta Italia, coadiuvato dai recruiting manager territoriali.

Le prime due nomine sono in Lombardia e in Puglia, Giulio Curci e Paolo Lepore.



“Il processo di sviluppo, di cui il recruiting è solo una parte, coinvolgerà tutte le funzioni della Banca per realizzare un modello di servizio ‘coerente’ con gli obiettivi di crescita – ha spiegato Sestilli -. Siamo interessati a quei professionisti che sapranno abbinare la relazione-competenza con gli strumenti che Widiba mette a loro disposizione per soddisfare pienamente i loro clienti e valorizzare il loro ruolo”.



“Vogliamo far crescere la nostra squadra con l’esperienza di nuovi consulenti finanziari e bancari affermati con una forte attenzione alle esigenze del cliente. E questo obiettivo verrà affidato a dei consulenti finanziari di Widiba con una spiccata conoscenza del proprio territorio che abbiamo voluto valorizzare con il ruolo di Recruiting Manager – ha aggiunto Nicola Viscanti, responsabile della rete -. Widiba offre diversi modelli di consulenza in totale assenza di conflitto d’interesse: il professionista grazie a una tecnologia “robot for advice” ha la libertà di scegliere le modalità più adatte al suo mercato di riferimento”.