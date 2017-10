Widiba si aggiudica il premio Efma come prima banca italiana per innovazione

di

Widiba si è aggiudicata il Premio Internazionale Efma come la banca italiana più innovativa.

Il riconoscimento della European financial management association ha lo scopo di individuare e premiare le best practice più innovative in ambito finanziario.

In questa edizione sono state presentate 467 innovazioni da parte di 183 istituti finanziari provenienti da 59 Paesi.

Widiba è l’unica banca italiana a conquistarsi il podio nella categoria Global innovator challenger players.

“Un altro premio internazionale prestigioso nella nostra bacheca, questa volta non per una singola innovazione da first mover, ma per il curriculum e il dna della banca tutta – ha dichiarato Marco Marazia, direttore commerciale di Widiba -. È per questo che lo dedichiamo a tutte le persone che hanno contribuito alla nostra crescita: ai nostri 190.000 clienti che ogni giorno ci testimoniano la loro soddisfazione e la loro fiducia, a dipendenti e consulenti che hanno costruito Widiba con la loro passione, a tutti gli stakeholder che ci hanno dato fiducia e risorse per arrivare, con orgoglio, a portare l’Italia a primeggiare nel mondo nella nostra industria”.

