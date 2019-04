Yolo e Be, siglata partnership strategica

top AD title (i titoli sono opzionali)

Yolo e il Gruppo Be hanno sottoscritto un accordo di partnership strategica nelle aree dell’innovazione tecnologia e dello sviluppo commerciale locale e internazionale per accelerare la trasformazione del settore Assicurativo.

L’offerta di prodotti di digital insurance e l’evoluzione delle piattaforme proprietarie di Yolo avranno pieno accesso alle capabilities del Gruppo Be in tema di disegno, gestione ed evoluzione di soluzioni innovative nell’industria assicurativa e finanziaria.

L’accordo crea le condizioni per una situazione di forte disruption in questo dinamico segmento di mercato. La capacità di innovazione di Yolo e le diverse dimensioni della sua offerta (B2C, B2B, B2B2C) saranno pienamente supportate dai laboratori, dai team di specialisti e dagli esperti di industria di Be.

Nell’immediato Be affiancherà Yolo nella gestione della propria piattaforma tecnologica, e nell’evoluzione digitale dell’offerta, curandone la roadmap architetturale e tecnologica di medio periodo.

L’accordo, in linea con il piano strategico di Yolo, prevede di amplificare la capacità di proposizione commerciale del leader italiano nell’Insurtech, aprendo la rete professionale di Be nei nove paesi europei in cui è presente.

“Grazie alla partnership ad ampio spettro con Be – ha dichiarato Gianluca De Cobelli, co-founder e ceo di Yolo Group – che fa seguito al sostegno di tutti gli investitori che hanno creduto nel nostro progetto, imprimiamo concreta accelerazione al processo di innovazione e trasformazione digitale in atto nel settore assicurativo, incrementando anche le potenzialità di espansione a livello internazionale”.

“Siamo molto soddisfatti della definizione di questo accordo – ha aggiunto Pierangelo Mortara, director di Be -. Il settore assicurativo è per noi strategico e la partnership con Yolo ci consente di essere al fianco di uno dei soggetti a maggior potenziale di crescita. La nostra esperienza, la nostra solidità e capacità di creare valore sarà posta al servizio di Yolo per accelerarne lo sviluppo in tutti i mercati di presenza del nostro gruppo”.