Yolo e Metlife lanciano “Libera Mente”, polizza vita digitale

Yolo e Metlife hanno definito un accordo per la distribuzione sui canali digitali di Yolo e dei suoi partner di Libera Mente Special, una polizza temporanea caso morte personalizzabile a seconda del tenore di vita e dei bisogni di protezione dell’assicurato.

La durata della polizza va dai 5 ai 30 anni e può essere sottoscritta da persone di età compresa tra 18 e 75 anni. La prestazione, in caso di decesso dell’assicurato, parte dai 50mila e arriva ad un massimo di un milione e mezzo di euro. Il prodotto, particolarmente vantaggioso, oltre che estremamente chiaro e trasparente, permette di scegliere la frequenza di pagamento preferita dal cliente (mensile, semestrale, annuale) con addebito diretto sul conto corrente.

Da oggi, il calcolo del premio della polizza può essere eseguito direttamente sul sito internet di Yolo per poi finalizzare la sottoscrizione al telefono.

La partnership con MetLife rientra nella strategia di continuo rafforzamento del ruolo di Yolo quale innovatore dell’offerta assicurativa, attraverso l’ampliamento del proprio portafoglio prodotti e l’attivazione di nuovi canali distributivi. Nel tempo Yolo ha avviato numerose collaborazioni con banche e compagnie, allargando, grazie anche all’accordo con Pca, broker del Gruppo Gavio, siglato nei primi giorni dell’anno, il perimetro alle società di brokeraggio assicurativo.

Per MetLife, l’accordo con Yolo rappresenta un ulteriore tassello nel consolidamento della strategia di distribuzione multicanale che caratterizza la compagnia sin dal suo sbarco in Italia nel 1994. MetLife, infatti, si distingue per aver adottato un modello distributivo alternativo rispetto al mercato assicurativo italiano, optando per la sinergia tra canali di vendita diversi – tradizionali e non – anche avvalendosi di partnership con player distributivi del settore finanziario, digitale e del mondo affinity.

Gianluca De Cobelli, cofounder e ceo di Yolo Group, ha dichiarato: “L’ingresso nel segmento del Vita segna un passaggio importante nell’evoluzione dell’offerta insurtech. Sarà un primo test per capire l’orientamento del consumatore digitale verso una categoria di prodotti abitualmente collocata attraverso i canali fisici. È strategica, in questo senso, la partnership con MetLife, una compagnia di livello internazionale, specializzata nel ramo, che conosce bene il mercato italiano, grazie ad una presenza consolidata nel nostro Paese”.

Maurizio Taglietti, direttore Ggenerale di MetLife in Italia, ha aggiunto: “La partnership con Yolo è in linea con i nostri obiettivi strategici che hanno come capisaldi la crescita della nostra quota di mercato nella protection attraverso la multicanalità. In particolare, l’accordo contribuisce a rafforzare il presidio dei canali digitali e l’attrattività dell’offerta MetLife per il segmento dei millenials, con il quale Yolo è molto affine. Consideriamo un’opportunità la possibilità di integrare l’approccio on demand con degli strumenti di tutela del tenore di vita di lungo periodo come le temporanee caso morte, caratterizzati però da caratteristiche in linea con i bisogni di questo target quali la disponibilità on-line, la possibilità di personalizzazione, senza rinunciare a trasparenza e convenienza”.