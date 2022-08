Yolo Group presenta domanda in Borsa per segmento Euronex Growth Milan Pro

Yolo Group, operatore di servizi assicurativi digitali, ha presentato il 29 luglio alla Borsa Italiana, parte del gruppo Euronext, la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili su Euronext Growth Milan – segmento professionale.

Il rilascio dell’avviso di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan Pro da parte di Borsa Italiana è previsto il prossimo 3 agosto, mentre l’avvio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan Pro è previsto il 5 agosto.

Nel processo di quotazione Yolo è assistita da Envent Capital Markets Ltd (joint global coordinator, joint bookrunner e Euronext growth advisor), Bper Banca Corporate & Investment Banking (joint global coordinator e joint bookrunner), Advant Nctm (legal advisor di Yolo), Deloitte & Touche (società di revisione), One factory Srl (financial advisor), Studio Legale Associato Shearman & Sterling (legal advisor dei joint global coordinators e joint bookrunners), Studio Franzoia Piona (consulente fiscale), Epyon Audit (auditor per i dati non contabili) e Twister Communication Group (advisor per la comunicazione).