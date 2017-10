Arriva Yolo il primo intermediario assicurativo totalmente digitale

di

Nuovi prodotti distribuiti con modalità innovative, microinsurance e digitale: questo è Yolo, il primo intermediario assicurativo totalmente ed esclusivamente digitale. “You Only Live Once” il claim della nuova piattaforma online, che contribuirà a rivoluzionare la distribuzione di prodotti assicurativi in Italia, incrementandone la penetrazione sul mercato. Pay per use e attivabili in tempo reale, i prodotti disponibili su Yolo saranno sottoscrivibili, anche da mobile, in totale sicurezza. Il pagamento dei premi e la sottoscrizione di un’offerta potranno essere circoscritti nel tempo o anche giornalieri, ed effettuati utilizzando i principali strumenti di pagamento digitali.

L’offerta è basata sulle reali esigenze del cliente e del suo profilo, studiata per adattarsi alle sue abitudini, alla sua vita personale e professionale, grazie all’utilizzo di tecnologie abilitanti quali Internet of Things, Artificial Intelligence e ChatBot. L’essere completamente digitale consente oltre all’ottimizzazione dei costi, una customer experience superiore e in linea con le nuove aspettative del mercato. Assicurarsi per una semplice partita di tennis, per un week end al mare o alla guida di una bicicletta, ma anche proteggere il proprio smartphone per periodi limitati ora sarà possibile grazie a Yolo.

Le aree di prodotto proposte sono quattro: Yolo viaggi (per assicurarsi quando si è in viaggio o fuori casa) Yolo beni (che protegge ogni cosa intorno a noi); Yolo persone (che assicura nella vita di tutti i giorni); Yolo salute (che mette a disposizione prodotti e servizi sul piano sanitario).

Yolo è un intermediario assicurativo iscritto al Rui che distribuisce in Italia i prodotti dei principali Gruppi assicurativi operanti a livello nazionale e internazionale. È già previsto un piano di sviluppo anche a livello europeo.

La struttura societaria è composta da azionisti qualificati, professionisti e operatori del settore tra i quali primari fondi di venture capital, Simone Ranucci Brandimarte, Gianluca De Cobelli e Mansutti s.p.a. uno dei principali broker del mercato italiano.

“Il fintech ha gradualmente e inesorabilmente rivoluzionato la distribuzione dei prodotti finanziari e lo stesso sta accadendo per il settore assicurativo”, ha dichiarato Gianluca de Cobelli, co-fondatore della società. “Tra le prime Insurtech company in Europa, siamo una risposta concreta alle esigenze di un mercato che, grazie alla spinta della digitalizzazione in atto, richiede sempre più prodotti innovativi in termini di semplicità, flessibilità, accessibilità e convenienza”, ha aggiunto Simone Ranucci Brandimarte, co-fondatore e ceo.

“L’offerta assicurativa italiana ad oggi mette il nostro Paese tra i fanalini di coda nel rapporto tra premi danni, non auto, e Pil con lo 0,9%, rispetto ad altri Paesi che superano l’8%, ma anche in rapporto a paesi vicini culturalmente a noi, come la Spagna, con il 2% – ha sottolineato Tomaso Mansutti, amministratore delegato di Mansutti s.p.a. -. C’è molto spazio per dare soluzioni innovative e personalizzate sui reali bisogni dei clienti. Yolo è un acceleratore che favorirà questa crescita”.

