Yolo entra nel segmento pmi e lancia con Das la polizza Yolo Tutela Legale

Yolo e Das, compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale, hanno definito una partnership per il lancio di Yolo Tutela Legale, una polizza pensata per rispondere alle esigenze di protezione di Piccole e Medie Imprese e professionisti.

Yolo Tutela Legale copre l’assistenza nei procedimenti civili, amministrativi e penali, sia nelle fasi di risoluzione bonaria delle controversie, sia in sede giudiziaria. In particolare la polizza offre consulenza legale telefonica illimitata, assistenza legale diretta per la soluzione delle controversie, copertura delle spese legali, peritali, investigative e processuali.

Sono previsti anche pacchetti opzionali per la copertura delle controversie con i fornitori e il personale dipendente o relative alla gestione degli immobili aziendali e per le controversie con i clienti.

La polizza segna l’ingresso di Yolo nell’offerta per Piccole e Medie Imprese e professionisti, un segmento del mercato assicurativo con un elevato potenziale di crescita fin qui coperto dalle compagnie esclusivamente attraverso un’offerta veicolata sui canali tradizionali. YOLO Tutela Legale è il primo prodotto italiano per la protezione legale di PMI e professionisti interamente digitale.

La polizza, già disponibile sul sito Yolo, si potrà sottoscrivere a breve anche attraverso i canali digitali di tutti i partner distributivi.

Nel 2020 Yolo prevede di ampliare l’offerta dedicata a imprese e professionisti per rispondere ai crescenti bisogni di protezione con soluzioni per cyber risk, business interruption, D&O, device protection & assistenza locali, furto e incendio, RC Professionale, e business travel.

“La penetrazione dell’offerta assicurativa nelle Pmi italiane è storicamente limitata ma crediamo che ci sia un potenziale di crescita rilevante – ha dichiarato Gianluca De Cobelli, co-founder e ceo di Yolo Group -. Per valorizzarlo, punteremo sul nostro approccio full digital e data driven e sullo sviluppo di un’offerta di protezione semplice e completa che copra i principali rischi connessi alle attività di Pmi e professionisti. Faremo leva, inoltre, su una strategia distributiva diffusa che includerà il nostro canale diretto e i nostri partner distributivi”.

“Das è da tempo molto attenta alle trasformazioni tecnologiche e digitali che stanno avvenendo nel settore assicurativo, in Italia e all’estero – ha aggiunto Roberto Grasso, amministratore e direttore generale -. La partnership con Yolo è una delle nuove collaborazioni avviate dalla compagnia nell’insurtech per i ntegrare il modello distributivo tradizionale e incrementare la tutela legale nel nostro Paese”.