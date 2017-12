Yolo presenta la polizza on demand per gli sport invernali

di

Yolo, intermediario assicurativo totalmente ed esclusivamente digitale, presenta Yolo Sci, la polizza assicurativa con coperture modulari, dalla singola giornata all'intera stagione, che tutelano in caso di infortuni, subiti o provocati, durante la pratica amatoriale di sport invernali.

Yolo Sci è l’assicurazione che protegge gli appassionati di sport sulla neve dai 4 ai 70 anni. Dallo sci allo snowboard, dallo sci di fondo al pattinaggio su ghiaccio fino alle ciaspole da neve. La polizza copre in caso di incidenti, in Italia o in Europa, minimizzando i disagi legati a infortuni nella pratica degli sport invernali. Si tratta di un prodotto innovativo, una polizza on-demand attivabile in qualsiasi momento e mirata a coprire l’effettivo bisogno, che si tratti del singolo giorno o di intere settimane.

Yolo propone due livelli diversi di assicurazione sci, Silver e Gold. Entrambe le formule sono valide in Italia e in Europa e garantiscono una copertura sia giornaliera che stagionale. Sci-Silver include il rimborso delle spese mediche, l’assistenza, la responsabilità civile verso i terzi, il rimborso dei servizi non usufruiti e le spese per recupero e salvataggio. Rispetto alla versione Silver, la formula Sci-Gold prevede massimali più ampi sulle garanzie già presenti e coperture aggiuntive: infortuni, indennità a seguito di frattura, la diaria da ricovero e il rimborso delle spese legali.

“Yolo-Sci si propone come una soluzione semplice, immediata e pay per use, che garantisce protezione permettendo così di vivere in serenità le vacanze sulla neve – ha sottolineato Simone Ranucci Brandimarte, ceo di Yolo -. Che si tratti di una semplice gita in montagna o di una settimana bianca, è possibile sottoscrivere in pochi passaggi e direttamente online una polizza semplice, ma completa, in grado di garantire tutela e sostegno, anche economico, in caso di incidenti legati alla pratica di sport sulla neve”.

