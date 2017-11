Yolo, siglato accordo con reale mutua

di

Yolo, il primo intermediario assicurativo totalmente digitale, ha siglato un accordo con Reale Mutua. Grazie all’accordo i clienti di Yolo potranno accedere al servizio Mynet di Blue Assistance.

Mynet.blue è il portale online che raggruppa circa 2.850 strutture sanitarie convenzionate tra centri odontoiatrici e fisioterapici, cliniche e poliambulatori distribuiti su tutto il territorio nazionale.

L’essere partner del network garantisce all’assistito l’applicazione di tariffe agevolate con risparmi in media del 40/50%.

L’accordo siglato coinvolge 3 linee di servizio presenti sul portale www.mynet.blue: Servizi Odontoiatrici, Case di cura e poliambulatori e Servizi di fisioterapia.

“Siamo felici di lavorare con un partner così autorevole come Reale Mutua – ha dichiarato Simone Ranucci Brandimarte, cofondatore e ceo di Yolo -. La collaborazione è in linea con l’obiettivo che ci siamo prefissati di raggiungere: un’ampia penetrazione del mercato attraverso accordi con player in grado di garantire ai nostri clienti un servizio e un’offerta fortemente personalizzata, basata sulle loro reali esigenze e profili. Mynet è il primo tassello di una collaborazione che ci vedrà impegnati nel lancio di nuovi prodotti nel breve periodo”.

“I cambiamenti in atto, così rapidi e significativi, ci hanno portato a ricercare nuovi modelli di business, anche in una logica di co-progettazione, che ci permettano oggi di ragionare sul nostro futuro di domani – ha aggiunto Matteo Cattaneo, head of innovation & corporate strategy Reale Group -. La partnership siglata con Yolo è una prima risposta di questa ricerca e si concretizza nella trasformazione in chiave digitale dell’offerta di un consolidato gruppo assicurativo”.

