Younited Credit diventa Younited

Younited ha annunciato il rebranding della propria identità, partendo dalla scelta di cambiare nome da Younited Credit a Younited.

“La nostra mission e la nostra vision rimangono immutate, per il decimo compleanno di Younited abbiamo deciso di spingere il pedale dell’acceleratore sul brand, rinnovandolo e rinforzandolo – ha dichiarato Luca Faccini, head of growth & marketing di Younited Italy -. Credit è solo uno dei prodotti che offre Younited, che presto implementerà anche in Italia la soluzione B2B Younited Pay, mentre è in fase di sviluppo anche Younited Coach, il tool pensato per aiutare i risparmiatori europei a gestire con consapevolezza il proprio credito e a raggiungere il benessere finanziario. Vogliamo dare più visibilità alla customer experience, tratto distintivo e unico per Younited, e dunque alla grande attenzione che viene rivolta al singolo cliente e alle sue necessità”.

La nuova visual identity di Younited riflette la dedizione della scale up nell’aiutare gli europei a raggiungere il benessere finanziario. Il nuovo logo, in particolare, si presenta con due caratteristiche fondamentali. La prima è il color parma, che è stato scelto poiché infonde un senso di tranquillità e benessere, valori su cui la società punta molto, per far sentire protetti i propri clienti. Il secondo tratto distintivo è la fiamma propulsiva che mira allo “You” di Younited, che vuole mettere il cliente, le sue necessità e la sua esperienza, sempre al centro dell’attenzione.

“Questa nuova brand identity è supportata da una campagna di comunicazione paneuropea. Il suo claim ‘Finalmente un prestito per You’ spiega come Younited voglia e possa migliorare la vita dei suoi clienti, in modo semplice e rapido”, afferma Solène Claoué, chief brand officer.

“Nel 2016 Younited (Credit) è stata la prima a promuovere la risposta ai clienti entro 24 ore. Nel 2022 siamo i primi ad annunciare una risposta definitiva immediata mentre i nostri concorrenti possono fornire una risposta immediata solo in fase di pre-accettazione”, ha aggiunto Faccini.