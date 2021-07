Younited: nuovo round da 170 mln di dollari. Obiettivo: diventare prima piattaforma di credito europea

Con un nuovo round azionario, Younited ha raccolto ieri 170 milioni di dollari, grazie agli investitori Goldman Sachs Assets Management e Bridgepoint, che si sono aggiunto agli azionisti storici Eurazeo, Bpifrance Large Ventures e Ag2r La Mondiale. Dal proprio lancio la fintech, arriva così ad un importo totale raccolto di 400 milioni di dollari e ambisce a diventare la principale piattaforma europea di credito e pagamento.

La società, membro di #Next40, iniziativa del governo francese che offre supporto alle scale-up più promettenti del Paese, è presente in 5 Paesi, che rappresentano un mercato di oltre 265 milioni di consumatori europei, e ha finanziato oltre 2,6 miliardi in prestiti dal suo lancio nel 2012. Nel 2018, ha lanciato le prime soluzioni dedicate ai clienti b2b, ideali per aziende (banche, assicurazioni, e-merchants, aziende di telecomunicazioni e tecnologiche, ecc…) che desiderano offrire ai propri clienti prestiti personali e al 100% digitali o soluzioni di pagamento flessibili. Ad oggi queste soluzioni hanno convinto più di 30 importanti istituzioni finanziarie, assicuratori e aziende, tra cui Orange Bank, N26, Wizink, Admiral-Conte, Hsbc France, Fortuneo e Lydia, nonché importanti società di e-commerce e tecnologiche. A partire dal 2021, le soluzioni b2b rappresentano già circa il 30% del fatturato della società.

“Dotato di licenza bancaria completa e regolamentato dall’Ue, Younited è l’unico operatore che ha ottenuto lo status di istituto di credito completo in Francia negli ultimi vent’anni, cosa che gli ha consentito di servire i consumatori al dettaglio – si legge in un comunicato stampa -. È anche l’unico operatore sul mercato europeo ad offrire un’integrazione api che propone prestiti sia a breve che a lunga scadenza. I prodotti di finanziamento e pagamento offerti sono pienamente conformi alle normative bancarie europee, rendendoli facili da implementare in tutta l’Ue”.

“Questo nuovo, significativo equity round ci consentirà di investire considerevolmente su una tecnologia più dirompente e un prodotto basato sui dati, a beneficio dei nostri clienti e partner, accelerando contemporaneamente sull’innovazione. In particolare, siamo lieti di dare il benvenuto a Goldman Sachs e Bridgepoint, due rinomati azionisti che, grazie alla loro profonda esperienza finanziaria e tecnologica, e insieme ai nostri azionisti storici, ci aiuteranno a far diventare Younited un leader tecnologico su scala globale nel settore dei pagamenti e dei prestiti”, ha affermato Charles Egly, co-fondatore e ceo di Younited.

“Siamo orgogliosi di questa operazione che rafforza il nostro percorso di crescita e di riconoscimento come leader fintech a livello europeo. In particolare, la società investe in Italia in un mercato a elevato potenziale: rispondiamo allargando il nostro organico, con nuovi specialisti e giovani talenti, per supportare lo sviluppo del business; stiamo attivando nuove partnership con aziende di leader di settore e sviluppando servizi e soluzioni alternative per anticipare le necessità di finanziamento che la dinamicità del mercato e la digitalizzazione richiedono”, ha aggiunto Stefano Piscitelli, direttore generale di Younited Credit Italia.

Le novità in arrivo

I fondi raccolti saranno utilizzati per consolidare la presenza della fintech sul mercato europeo in Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Germania, con questi ultimi quattro paesi che rappresentano già il 40% dei ricavi netti della compagnia.

Younited sta industrializzando la sua offerta b2b, per conquistare nuovi mercati e ampliare la sua rete di partner. In particolare, lancerà la sua soluzione Younited Pay nella seconda metà del 2021. Questo metodo di pagamento esclusivo consente a e-business e a attività commerciali fisiche di fornire ai propri clienti un prodotto che offra pagamenti flessibili, da tre a 48 mesi. Questa soluzione è già disponibile in Francia su siti selezionati tra cui Free, Micromania, Ldlc; e in Italia con i principali distributori Apple, finanziando attualmente diverse centinaia di migliaia di acquisti. Younited Pay sarà disponibile sia online che presso i punti vendita fisici, dove ha mostrato una penetrazione eccezionale, con oltre il 50% dei pagamenti da gennaio 2021 effettuati presso punti vendita fisici.

Le assunzioni in vista: 200 dipendenti entro fine 2022

Questi sviluppi ambiziosi avranno bisogno di nuovi talenti. Younited, che attualmente impiega 440 dipendenti a Parigi, Roma, Barcellona e Monaco di Baviera, prevede di assumere ulteriori 200 dipendenti entro la fine del 2022.

L’innovazione non si ferma

Infine, la fintech punta a incrementare l’innovazione dei propri prodotti, basata su dati e intelligenza artificiale, e ad accelerare lo sviluppo di nuovi strumenti di finanza personale.

“A nome del consiglio di sorveglianza, sono lieto di accogliere tra noi Bridgepoint e Goldman Sachs nell’ambito del più importante aumento di capitale di Younited. Siamo pienamente impegnati al fianco di Charles Egly, Geoffroy Guigou e dei loro team per supportare la fase successiva e più ambiziosa dello sviluppo di Younited sui mercati internazionali. Come fintech europeo modello, Younited possiede tutte le carte necessarie per diventare un leader globale nel settore dei prestiti e dei pagamenti” ha dichiarato Gilles Grapinet, presidente del consiglio di sorveglianza di Younited e presidente e ceo di Worldline.

“Con questo nuovo round di finanziamenti, Younited rafforza la sua posizione di leadership in Europa. Siamo molto orgogliosi di supportare questa grande azienda Next40, poiché accelera e migliora il processo di semplificazione del credito e dei pagamenti, che sono due fondamentali sfide economiche”, ha detto Yann du Rusquec, partner Eurazeo.

“Il recente rafforzamento delle partnership operative tra Bpifrance e Younited riflette la fiducia che riponiamo sia nell’eccellenza dei loro team che nella forza e agilità delle loro soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Siamo orgogliosi di supportare Younited in questa raccolta fondi, al fianco di investitori la cui statura testimonia la maturità, le ambizioni e il potenziale dell’azienda” ha spiegato Arnaud Caudoux, membro del consiglio di sorveglianza di Younited e vice amministratore delegato di Bpifrance

“Sposiamo la missione di Younited, di rendere l’accesso al credito e dunque la realizzazione di progetti, per consumatori e imprese, molto più semplice, veloce e trasparente, basandosi sull’uso della tecnologia più avanzata. Siamo rimasti colpiti dal talento del loro management team, dalla qualità della loro architettura tecnologica e dalla forza della loro cultura incentrata sul cliente. Siamo entusiasti di collaborare con Charles, Geoffroy e il loro team al fine di portare le loro soluzioni innovative al livello successivo in tutta Europa“, ha cnclusoa Alexandre Flavier, direttore esecutivo nel team di growth equity di Goldman Sachs Growth Equity Asset Management.