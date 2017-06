Zurich, al via nuova campagna social

di

Zurich lancia una nuova campagna social e, attraverso i video ironici realizzati da giovani youtubers, invita a riflettere sulla protezione di ciò che abbiamo di più caro, ovvero casa e famiglia, e sulla pianificazione del proprio futuro finanziario usando un linguaggio originale, che punta a strappare un sorriso.

“Se ami davvero la tua casa, faresti di tutto per tenerla sempre al sicuro”. Questo è il concept del primo video da oggi online sulla pagina Facebook di Zurich e degli agenti del gruppo in Italia; in un divertente sketch un ragazzo, stereotipo del “precisino”, in partenza per le vacanze affida, con mille raccomandazioni, la cura della propria casa a un “amico”, senza poter immaginare i rischi a cui andrà incontro.

A partire da oggi, e fino alla fine dell’anno, saranno quattro le video-storie che verranno pubblicate sul canale social del gruppo e degli agenti in Italia. La regia dei quattro episodi, della durata di circa 2 minuti l’uno, è stata affidata al duo comico di Zootropio. Tutti i video della campagna utilizzano un linguaggio divertente e moderno, cercando di veicolare, attraverso l’ironia, un messaggio importante: il bisogno di proteggersi.

La campagna social è ideata da Tribal Ddb, Gruppo Ddb Italia, e pianificata da Um Italia, agenzia media del gruppo Interpublic

La scelta del video virale sui canali di Zurich si inserisce in un piano di comunicazione social del Gruppo che già l’anno scorso, con la campagna innovativa e intensa “The Kinderviews”, aveva ottenuto un grande successo, vincendo anche un Premio come migliore campagna social e che prevede, per quest’anno anche nuovi brevi video Kinderviews tratti dalla prima e pluripremiata versione.

“Zurich prosegue nel suo approccio di comunicazione innovativo, andando a sviluppare una campagna di comunicazione in esclusiva sul mezzo digitale usando i video all’interno delle pagine Facebook della compagnia e delle sue agenzie – ha dichiarato Alida Galimberti, head of retail market management di Zurich in Italia -. La scommessa è quella di riuscire a parlare di protezione con ironia e leggerezza facendo riflettere sull’importanza di proteggere ciò che abbiamo di più caro, come ad esempio la casa e la famiglia. E coerentemente con il canale di comunicazione, lo fa utilizzando un linguaggio innovativo, chiaro e diretto”.

Zurich, al via nuova campagna social ultima modifica: da