Bancassurance, accordo tra Zurich e Cassa di Risparmio di Fossano

Zurich Investments Life ha siglato un nuovo accordo distributivo di prodotti assicurativi vita in Piemonte con la Cassa di Risparmio di Fossano.

La collaborazione, spiega una nota, consente a Zurich di potenziare il proprio network distributivo nel nord ovest del paese e in particolare in Piemonte, grazie alla presenza fortemente radicata sul territorio della Cassa di Risparmio di Fossano, presente nelle province di Torino e Cuneo con 18 filiali e riferimento consolidato per famiglie e imprese.

L’accordo di bancassurance ha come oggetto la distribuzione delle polizze di ramo I a vita intera Zurich Target Solution, che prevedono l’investimento nella Gestione Separata Zurich Class e offrono la possibilità di cogliere le opportunità di crescita dei mercati finanziari attraverso un’innovativa combinazione di investimenti in strumenti a reddito fisso ed asset class innovative, quali real estate, private debt e infrastructure.

“Zurich prosegue il consolidamento della sua strategia di sviluppo della propria rete distributiva attraverso una nuova partnership con una storica banca piemontese, fortemente radicata a livello territoriale e sociale – ha commentato Gianluca Benassi, head of Banks & Ifa per Zurich In Italia -. La collaborazione con la Cassa di Risparmio di Fossano rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita nel segmento bancassurance. Siamo certi che, insieme alla Cassa di Risparmio di Fossano, potremo raggiungere traguardi importanti offrendo ai clienti sul territorio strumenti assicurativi di protezione e investimento particolarmente distintivi”.

“Sono molto soddisfatto di questa nuova collaborazione che la Cassa ha avviato con Zurich, che permette di ampliare i servizi ed i prodotti offerti alla clientela – ha aggiunto il presidente della Cassa di Risparmio di Fossano, Giuseppe Ghisolfi -. Quale banca locale, è nostro compito sostenere la crescita e lo sviluppo del territorio consentendo ai clienti l’accesso a prodotti assicurativi di investimento sicuro”.

