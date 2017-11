Zurich Connect entra a far parte della coalition Payback

di

Zurich Connect, il marchio del Gruppo Zurich Italia che offre assicurazioni online e telefoniche direttamente ai clienti, ha firmato una nuova partnership con Payback, che ha raggiunto quest’anno i 12 milioni di clienti e conta una rete di oltre 90 Partner che spaziano dai principali settori del largo consumo e dei servizi allo shopping online.

Con l’ingresso di Zurich Connect nel programma loyalty multipartner Payback i clienti potranno risparmiare sulle loro polizze auto, moto, furgone e casa stipulandole online, con la sicurezza di un servizio affidabile e di alta qualità, personalizzato in base alle singole esigenze. Al contempo, i clienti che sottoscriveranno una nuova polizza o ne rinnoveranno una già attiva, potranno collezionare punti Payback, utili a ottenere fantastici premi e sconti presso i Partner della coalition.

Premiarsi con Payback non è mai stato così semplice. Grazie a questa partnership con l’assicurazione online di Zurich Connect, i consumatori riceveranno 4.000 punti per l’acquisto di una nuova polizza Auto, 1.000 per l’acquisto di una polizza Moto e 1.000 per l’acquisto di una nuova polizza Casa. Inoltre sarà possibile collezionare punti anche con i rinnovi: 300 per il rinnovo della Polizza Auto, 300 per la Polizza Moto e ben 1.000 se ad essere rinnovata sarà la Polizza Casa.

“Questa nuova e importante partnership testimonia ancora una volta che la priorità per Zurich Connect è quella di mettere il cliente al centro – ha dichiarato Angela Cossellu, direttore generale di Zurich Connect in Italia -. Con questo progetto, infatti, puntiamo a sviluppare una maggiore interazione con i nostri clienti e a raggiungerne di nuovi, cercando di offrire loro servizi innovativi capaci di aumentare il loro livello di soddisfazione”.

“È motivo di forte orgoglio poter annoverare tra i nostri partner un brand di primaria importanza come Zurich Connect – ha aggiunto Luca Leoni, amministratore delegato di Payback Italia -. Teniamo molto ai nostri clienti e cerchiamo, giorno dopo giorno, tramite questi accordi di poterli accompagnare in quante più voci di spesa possibili premiando la loro fedeltà e offrendo servizi sempre più personalizzati”.

Zurich Connect entra a far parte della coalition Payback ultima modifica: da