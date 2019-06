Zurich Connect e Yolo lanciano HomeFlix, il primo servizio di protezione e assistenza per la casa via app

Da oggi è possibile proteggere e ricevere assistenza dedicata per la propria abitazione in maniera completamente flessibile e tramite app grazie a HomeFlix. Dalla partnership tra Zurich Connect, l’assicurazione online del Gruppo Zurich in Italia, e Yolo, il primo gruppo di servizi e d’intermediazione assicurativa totalmente digitale, nasce la prima assicurazione casa acquistabile e attivabile dal proprio smartphone che consente di risolvere le emergenze domestiche quotidiane con il supporto di Flix, chatbot conversazionale e personal assistant disponibile h24 e 7 giorni su 7.



HomeFlix è flessibile, personalizzabile, di facile utilizzo e 100% paperless.



Flessibile perché chiunque (proprietari e inquilini) può assicurare la propria abitazione mensilmente, attivando e disattivando i servizi di protezione quando si vuole e in mobilità.

Personalizzabile in quanto è possibile arricchire il livello di protezione aggiungendo nuove garanzie in qualunque momento.

Facile, perché grazie al supporto di Flix, sempre disponibile via chat, il cliente riceve un’assistenza dedicata per gestire in tutta semplicità la polizza e le necessità di ogni giorno legate alla propria abitazione.



I primi servizi riguardano la gestione delle emergenze, (ad es. idraulico ed elettricista) ma anche servizi di conciergerie (ad es. lavanderia a domicilio).



Nei prossimi mesi HomeFlix continuerà ad arricchirsi di nuovi servizi, includendo home delivery, baby sitting e servizi di pulizia. Tali servizi saranno progressivamente integrati con IoT e Smart Devices, così da proteggere la casa in maniera ancora più efficiente ed innovativa.



“Il comportamento dei consumatori è in continuo cambiamento: i clienti vogliono accesso immediato e massima flessibilità, potendo accendere e spegnere il servizio in piena libertà. Queste sono le caratteristiche principali dell’innovativa soluzione per la casa HomeFlix, studiata da Zurich Connect in collaborazione con Yolo, che permette inoltre di contare sull’affidabilità e sulla serietà del Gruppo Zurich”, ha dichiarato Angela Cossellu, ceo di Zurich Connect.



“La consolidata esperienza di Zurich Connect, unita alle nostre competenze nell’insurtech, ci hanno consentito di sviluppare un ecosistema digitale per la casa per gestire e rispondere sia ai bisogni di protezione tradizionali che a quelli emergenti, legati ai nuovi stili di vita dei consumatori – ha aggiunto Gianluca De Cobelli, co-founder e ceo di Yolo Group -. Un’offerta di servizi assicurativi e di assistenza, fruibile in totale flessibilità attraverso un’app dedicata che incorpora Flix, assistente personale a supporto dei clienti di HomeFlix”.



HomeFlix si basa sulla componente assicurativa fornita da Zurich Connect e sulla piattaforma insurtech, sviluppata da Yolo, che incorpora i servizi di assistenza ed è fruibile esclusivamente in via digitale, attraverso l’app o il sito web www.homeflix.it.