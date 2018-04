Zurich lancia nuove garanzie dedicate agli utenti dei servizi di mobility sharing

di

Zurich ha presentato al mercato italiano due nuove garanzie innovative della polizza auto ZuriGò per la protezione della mobilità: la garanzia “Rc della mobilità e della vita privata” e “Infortuni della mobilità”.

In un momento in cui in Italia il trend legato alla mobilità e a soluzioni di condivisione e di compartecipazione è in costante aumento, mentre il tasso di motorizzazione risulta in progressiva diminuzione, le nuove garanzie di Zurich tutelano e proteggono gli utenti non più solo all’interno dell’auto, ma anche al di fuori di essa: la polizza auto ZuriGò, infatti, si rinnova e trasforma la concezione dell’assicurazione nei trasporti. La garanzia offerta non è più legata al singolo veicolo ma al concetto di mobilità in tutte le sue forme.

“Come emerge da molte ricerche e studi di settore, il futuro della mobilità urbana è legata strettamente allo sharing, e ci aspettiamo che l’Italia continuerà a crescere molto in questo ambito nel prossimo futuro – ha sottolineato Alida Galimberti, head of retail market management di Zurich in Italia -. Da sempre Zurich è molto attenta a cogliere i nuovi trend e ad offrire prodotti innovativi ai propri clienti. È per questo che abbiamo lanciato sul mercato due nuove garanzie legate al concetto di mobilità, per offrire soluzioni che possano migliorare la vita degli italiani, garantendo maggiore tranquillità. Con le due nuove garanzie della polizza auto ZuriGò abbiamo voluto rivolgerci non solo agli utilizzatori di servizi di sharing mobility quotidiani, come il noleggio auto o di biciclette per chi si sente più green, ma anche a chi affitta una casa per le vacanze. La possibilità dunque, per tutti, di sentirsi protetti e sicuri con la sola polizza auto ZuriGò”.

Responsabilità Civile della Mobilità e della Vita Privata. Copre i danni provocati a terzi da te che la sottoscrivi, dalle persone del tuo nucleo familiare durante lo svolgimento della vita di tutti i giorni indipendentemente dal fatto di essere in auto (ad esempio: tuo figlio rompe involontariamente un oggetto a casa di amici). • include i danni che derivano dalla conduzione dell’abitazione presso la tua residenza anagrafica o della casa presa in affitto ad uso turistico per brevi periodi (ad esempio: i danni provocati nella casa affittata per le vacanze) • copre i danni provocati dai tuoi animali domestici, inclusa la Responsabilità Civile delle persone che hanno l’animale in custodia (ad esempio: mentre il mio cane è a passeggio con un amico scappa e fa cadere un passante) Infortuni della Mobilità. La garanzia riconosce un capitale in caso di infortunio o in caso di morte (agli eredi beneficiari) quando sei alla guida di altri mezzi, diversi dal veicolo assicurato (ad esempio: mentre guidi un veicolo in car sharing oppure stai utilizzando la bicicletta). La garanzia interviene anche nel caso tu venga investito da un veicolo o anche da un tram mentre cammini per la strada.

