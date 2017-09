di

Zurich in Italia presenta Zurich Target Solution, un prodotto assicurativo a vita intera a premio unico che combina i vantaggi di un investimento diversificato e di lungo periodo, con i vantaggi tipici dei prodotti assicurativi. Il premio viene infatti investito nell’innovativa gestione separata “Zurich Class” ed è soggetto a rivalutazione annuale. Distribuito da banche e consulenti finanziari, il prodotto permette di diversificare i propri investimenti nel lungo periodo con una maggiore stabilità di rendimento.

Zurich, in osservanza al Regolamento Ivass n. 24 del 6 giugno 2016, ha adottato una nuova strategia di asset allocation, prevedendo l’introduzione di nuove asset class alternative, quali per esempio “Private Debt” e “Real Estate”.

In un mercato complesso, in cui è sempre più difficile ottenere rendimenti con strumenti di investimento tradizionali, Zurich Target Solution è un prodotto innovativo, studiato per affrontare la complessità dei mercati e realizzato per ricercare rendimenti potenziali con la tranquillità della garanzia della restituzione del premio versato a scadenze definite e sempre in caso di decesso; beneficia, inoltre, dell’esenzione dall’imposta di successione, con la possibilità di nominare i beneficiari della polizza anche al di fuori dell’asse ereditario.

Zurich Target Solution offre rendimenti potenziali maggiori rispetto ai Titoli di Stato, investendo in un portafoglio di attività finanziarie ben diversificate tra asset class azionarie, obbligazionarie e alternative. Zurich Target Solution, infatti, oltre ad investimenti in obbligazioni governative, obbligazioni “corporate“ed azioni, consente di accedere anche ad asset class non tradizionali in Italia ed Europa, come:

strumenti di debito non quotati (Private Debt, obbligazioni non quotate e comparto dei crediti);

investimenti immobiliari.

Nella gestione delle asset class alternative, Zurich si avvale della consulenza di primari asset manager internazionali.

Si riducono inoltre gli effetti dell’instabilità dei mercati finanziari e si ammortizzano i bassi rendimenti dei Titoli di Stato che caratterizzano l’attuale situazione di mercato, garantendo un maggiore rendimento nel lungo periodo e una volatilità più bassa.

“Zurich Target Solution è un prodotto assicurativo di ultima generazione pensato per chi ricerca l’equilibrio fra il bisogno di protezione e l’opportunità di rendimento, in uno scenario di bassi tassi di interesse e alta volatilità. È infatti la nuova soluzione assicurativa a vita intera a premio unico studiata per affrontare la complessità dei mercati attuali, combinando i vantaggi di un investimento diversificato e di lungo periodo, grazie alla Gestione separata Zurich Class, con i numerosi vantaggi dei prodotti assicurativi – ha dichiarato Gianluca Benassi, ‎head of banks and Ifa per Zurich in Italia -. Zurich da sempre promuove un approccio consulenziale, affiancando il cliente durante l’arco della sua vita con soluzioni di investimento che conciliano le opportunità di rendimento al controllo del rischio. Oggi, è possibile aderire a Zurich Target Solution attraverso i nostri canali distributivi, banche e consulenti finanziari”.

